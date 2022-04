Projektentwicklung für den Wandel in der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Titel „Gesunde Landwirtschaft – gesunde Erde – gesundes Leben: Dialog für alle“ haben die Bio-Musterregion Ravensburg, das Klimaschutzmanagement des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben, die Regionalwert AG Bodensee-Oberschwaben, wirundjetzt e.V. und das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg zur zweiten Mitmach-Konferenz im Landkreis Ravensburg eingeladen. Es war ein Tag, der allen Interessierten die Möglichkeit gab, zu lernen, zu staunen und die Region mitzugestalten.

Martin Weiß, Bioland-Berater in der Region, erklärte den gut 80 Teilnehmenden, was Öko-Landbau bedeutet und zeigte Impulse, weswegen der Öko-Landbau der Landbau der Zukunft sein kann und sollte. Er appellierte an alle, dass „wir alle Bio-Musterregion sind“ und es um eine gemeinsame Entwicklung gehe. Alle seien aufgefordert, dabei zu sein.

Professor Tobias Gaugler von der Uni Augsburg sprach in seinem Impuls von den wahren Preisen der Lebensmittel und zeigte auf, warum Fleisch die höchsten externen Kosten verursacht. Deutlich wurde zudem, dass die externen Kosten und damit nötigen Preisaufschläge bei ökologisch erzeugten Produkten in jeder Kategorie geringer sind als bei konventionell erzeugten. Eric Waibel von der Regionalwert AG Freiburg zeigte, wie die von Landwirten erbrachten Nachhaltigkeitsleistungen künftig in Produkte eingepreist und in der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Betrieben mitberücksichtigt werden könnten.

Danach berichtete Melanie Willnat vom Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben, wie eine nachhaltige Ernährung aussehen kann und was die wichtigsten Stellschrauben sind.

Alle Teilnehmenden konnten auch den innovativen virtuellen 3D-Marktplatz der Möglichkeiten besuchen und verschiedene Initiativen und Projekte der Region kennenlernen. Wer Interesse hat, kann den Marktplatz der Möglichkeiten weiterhin über die Homepage der Bio-Musterregion Ravensburg besuchen (www.biomusterregionen-bw.de/ravensburg).

In einer Pitch-Runde arbeiteten die Teilnehmenden intensiv an den Projekten und Themen. An den Ergebnissen der Konferenz wird künftig in den Projektgruppen weitergearbeitet. Das Team der Mitmach-Konferenz möchte die Projekte und Initiativen auch weiterhin bei der Umsetzung unterstützen.