Projekte für Rad- und Fußwege gefördert

Die Kommunen in Baden-Württemberg planen mehr Rad- und Fußwege als je zuvor. Das Land fördert jetzt 211 neue Projekte im ganzen Land mit zusätzlichen 100 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass auch sechs neue Projekte im Wahlkreis in die Landesförderung aufgenommen worden sind“, sagen der Landessozialminister Manne Lucha von den Grünen und der Landtagsabgeordnete August Schuler von der CDU. In Berg-Weiler ist der Bau eines Radwegs zwischen Weiler und B 32 ins Programm aufgenommen worden. Zwischen Hoßkirch und Stephansreute könnte ein Geh- und Radweg gefördert werden. Zwischen Blönried und Steinenbach soll der Radverkehr verbessert werden. In Ravensburg könnte der Rad-Geh-Weg in der Schmalegger Straße entlang der K7975 umgebaut werden und ein Radfahrstreifen zwischen Jahnstraße und Friedrichshafener Straße könnte gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Politiker.

„Ein beschleunigter Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur ist dringend erforderlich, damit mehr Menschen aufs Rad steigen“, sagt August Schuler. „Das ist gesund und kostengünstig angesichts der hohen Spritpreisen. Um die Klimaschutzziele im Verkehr einzuhalten und die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen, möchten wir den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 steigern“, so Sozialminister Manne Lucha.