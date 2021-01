Projekt unterstützt Grundschüler

Die erste Phase des Förderprojekt „Filus“ ist erfolgreich abgeschlossen. Laut einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung wurden mehr als 50 Grundschüler, die in der ersten Klasse ihre Lese- und Schreibfähigkeiten nicht gut entwickelt haben, in Kleingruppen von Lehramtsstudierenden der Pädagogischen Hochschule gefördert. Finanziell unterstützt wurde die Arbeitsstelle für Lernschwierigkeiten im Schriftspracherwerb von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Mossakowski-Stiftung. Eine Fortsetzung des Förderangebots ist angedacht.

Förderung in Kleingruppen

Mit Beginn des Schuljahres wurden Kinder der zweiten Klasse im Landkreis Ravensburg, darunter auch von der Grundschule Neuwiesen, beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützt, heißt es weiter. Speziell vorbereitete Lehramtsstudierende haben die Kinder in Intensivkursen einen Monat in kleinen Gruppen gefördert. In das Programm wurden die Kinder aufgenommen, die das Lesen und Schreiben in der ersten Klasse durch die „Corona-Auszeit“ nicht sicher erwerben konnten. „Denn wenn die Grundlagen in der Schriftsprache nicht gelegt sind, ist das weitere Voranschreiten in den nachfolgenden Klassen in allen Fächern schwierig“, so Ute Fischer, die Leiterin der Arbeitsstelle, in dem Schreiben. Hier setzt das Projekt Filus an: Die intensive Unterstützung soll den Kindern helfen, die durch die Schulschließungen entstandenen Rückstände aufzuholen, um den Anschluss an ihre Klassenkameraden nicht zu verlieren.

Bisher wurden mehr als 50 Kinder in 18 Grundschulen im Großraum Ravensburg von 21 Studierenden an vier Tagen die Woche gefördert. Das Team der Arbeitsstelle haben eng mit der jeweiligen Grundschule und den zuständigen Lehrern zusammengearbeitet, um eine bestmögliche Unterstützung der Kinder zu gewährleisten. Auch die Eltern der teilnehmenden Kinder wurden miteinbezogen und informiert werden.

Gesteigertes Selbstvertrauen

Die ersten diagnostischen Ergebnisse zeigten laut des Presseberichts zum Teil erhebliche Fortschritte der Kinder und ermutigen zu weiterer Förderung. Die Eltern berichten demnach von gestiegenem Selbstvertrauen und erhöhter Motivation ihrer Kinder. Auch Studierende berichten über positive Erfahrungen: „Für meinen Weg hin zum Beruf habe ich viel dazugelernt und bin froh über diese Erfahrung“. Um diejenigen Kinder, die noch Unterstützung brauchen, weiter zu fördern und um das Förderprojekt für neue Kinder zu öffnen, sei eine zweite Phase im nächsten Schulhalbjahr angedacht.