Programmheft vom Treff 43 ist da

Das neue Programmheft des Mehrgenerationenhauses Gänsbühl in Ravensburg ist soeben erschienen und kann in der Herrenstraße 43 abgeholt werden. Die Angebote können auch online unter www.treff43.de abgerufen werden. Unter den Rubriken Information & Beratung, Hilfe & Teilhabe, Freizeit & Kontakt, Kultur & Bildung, Tanz & Musik, Kinder & Familie, Asyl & Migration, Gesundheit & Prävention und Alter & Pflege wird ein breites Spektrum für alle Generationen und Interessensgruppen vorgehalten. Viele Angebote richten sich besonders an Menschen mit wenig Geld, denn – um mit den Worten von Bürgermeister Simon Blümcke zu sprechen - „Armut macht einsam“. Das Ziel der überwiegend ehrenamtlich geleisteten Angebote ist es daher, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.