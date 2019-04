Prognose: Rutenmaß kostet 2019 neun Euro

Aalen ist geschockt. Im ersten Obergeschoss des Kubus’ am Marktplatz bricht im Restaurant Enchilada am Dienstagmorgen ein Großbrand aus. Die Feuerwehr ist mit voller Stärke vor Ort. Der Ausmaß des Schadens geht in die Millionen. Nicht nur das Enchilada, sondern auch andere Teile des Kubus’ wurden durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Informationen folgen.