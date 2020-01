Professor Joachim Güntzel stellt seine Kurzgeschichten vor

Die Buchhandlung Ravensbuch startet am Freitag, 31. Januar, ein neues Veranstaltungsformat: Open Books. Damit will sie nach eigenen Angaben den zahlreichen Menschen, die in und um Ravensburg wohnen und bereits eigene Buchprojekte realisiert haben, künftig eine Bühne bieten.

Zum Auftakt der Reihe kommt Joachim Güntzel (Jahrgang 1961), Schriftsteller und Professor für Volkswirtschaftslehre an der DHBW Ravensburg, in die Buchhandlung und stellt im Rahmen einer informellen Lesung seine Kurzgeschichten vor. Neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge und Bücher wendet sich Güntzel seit 2007 auch dem literarischen Schreiben zu. Zuletzt erschien 2018 „Der Gefühlstütenwanderer“, ein Sammelband mit Erzählungen. Aktuell arbeitet er an seinem ersten Roman, einem Thriller. Nach der Lesung hat das Publikum die Chance, mit dem Autor über Bücher und Gelesenes ins Gespräch zu kommen.