Problemstoffsammlung ist gestartet

Die Herbstsammlung der Problemstoffe im Landkreis Ravensburg ist gestartet. Die nächsten Annahmetermine finden am Freitag, 1. Oktober, in Bodnegg, Grünkraut, Schlier und Waldburg statt. Am Samstag, 2. Oktober, hält das Schadstoffmobil in Ravensburg-Schmalegg und in Horgenzell.

Fortgesetzt wird die Herbstsammlung am Donnerstag, 28. Oktober, in Wangen und Leupolz, am Freitag, 29. Oktober, in Vogt und Wolfegg sowie am Samstag, 30. Oktober, in Aulendorf und Altshausen. Die letzten mobilen Sammeltermine in diesem Jahr finden am Donnerstag, 11. November, in Baienfurt und Weingarten und am Freitag, 12. November, in Ravensburg und Berg statt.

Die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Entsorgung ihrer Problemstoffe wie zum Beispiel Farben, Lacke und Lösungsmittel nicht an den Wohnort gebunden, sondern können den für sie günstigsten Termin im Landkreis auswählen. Sowohl die Termine der mobilen, als auch der stationären Problemstoffsammlung sind in der kostenlosen Abfall App Ravensburg unter Standorte > Problemstoffsammlung sowie als Gesamtübersicht in einer PDF-Datei unter Service > Problemstoffsammlung hinterlegt. Alle Termine sind auch unter www.rv.de unter der Stichwortsuche „Problemstoffsammlung“ zu finden.