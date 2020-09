Problemstoffe werden gesammelt

Die Herbstsammlung der Problemstoffe durch den Landkreis findet in Ravensburg an drei Standorten statt, schreibt die Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung.

Diese sind am Freitag, 25. September, von 8 bis 10 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße auf der Rückseite des Betriebshofs sowie von 14 bis 15.30 Uhr in Oberzell auf dem Parkplatz bei der Schussentalhalle. In der Mittelöschstraße beim öffentlichen WC stehen die Sammelfahrzeuge am Samstag, 14. November, von 8 bis 10 Uhr bereit.

Hierbei können alle Reste von Produkten mit schädlichen Inhaltsstoffen, die im Garten, Küche oder Bad anfallen, von Haushalten und Kleingewerben bis zu einer Menge von 15 Kilogramm kostenlos abgegeben werden. Weitere Informationen erteilt das Landratsamt Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 852345 sowie die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 0751 / 82444.