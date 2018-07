Proben, Proben, Proben

„Das habt ihr super gemacht“, lobt Tanja Ade die rund 30 Schüler der Realschule St. Konrad am Freitagmorgen in der Oberschwabenhalle. „Sie auch“, antwortet einer der Jugendlichen. Die Schüler sind zwischen zehn und 15 Jahre alt und proben eifrig für ihren Auftritt bei „Tanzen, Spielen, Musizieren“ am Rutenfest. Tanja Ade ist Choreografin und Lehrreferentin des Deutschen Turnerbunds. Sie studiert mit den Schülern die Schritte ein für das große Finale bei „Tanzen, Spielen, Musizieren“. Rund 600 Ravensburger Schüler werden dann in der Oberschwabenhalle auf der Bühne stehen und zu „Wake Me Up“ von Avicii tanzen.

„Das ist sicher eins der Highlights beim Rutenfest“, freut sich Tanja Beck, die die Veranstaltung mitorganisiert. „Fast alle Ravensburger Schulen machen mit, von Klasse 1 bis Klasse 13. Im Programm haben wir 13 Tanz- und Turnaufführungen. Die Vorstellungen sind nachmittags am Rutensonntag und am Rutenmontag. Die Halle war bisher immer voll, schon lange bevor es losging.“

Allein 60 Kinder sind am Auftritt der Realschule St. Konrad beteiligt. Doch die Sportlehrerinnen Karin Maucher und Birgitta Mendler haben an diesem Morgen mit einem Problem zu kämpfen: „Mehr als zwanzig Kinder fehlen heute“, erklärt Maucher. „Viele der Kleinen sind im Landschulheim, acht sind krank.“ Manche müssten auch früher gehen oder würden später kommen, weil sie noch eine Klassenarbeit schreiben müssten. „Auch wenn das Rutenfest bald kommt – die Schule geht vor“, sagt die Realschullehrerin. Zusammen mit ihrer Kollegin Klaudia Romer haben Mendler und Maucher das Lied ausgesucht und einen passenden Tanz dazu ausgedacht.

„Kaaaaaa…“ dröhnt der Bass von Ivan Rebroff laut durch die Oberschwabenhalle, „…linka, Kalinka, Kalinka moja“. Das wohl bekannteste russische Lied erklingt aus den Lautsprechern. Es beginnt betont langsam und wird dann immer schneller. So auch der Tanz der Mädchen und Jungen. Sie trainieren in Sport- oder Straßenkleidung, für die Aufführung werden sie ihre rot-weißen Kostüme anziehen. Die turnerisch anspruchsvolleren Partien mit Rad, Überschlag und Handstand übernehmen die Mädchen. Die Jungs bilden eine tanzende Reihe im Hintergrund oder heben die kleineren Mädchen hoch. Die Gesichter der Jungs sind rot und ihre Haare schweißnass vor Anstrengung. Zwölf Jungs sind dabei – aber es gibt sechzehn männliche Figuren, erklärt die Lehrerin. Vier der männlichen Rollen werden von Mädchen getanzt. „Turnen ist nicht so meins, ich bin da nicht so begabt“, sagt die vierzehnjährige Liane, eine der vier. „Für uns ist es einfacher, bei den Jungs mitzutanzen. Es macht sehr viel Spaß“, ergänzt ihre Klassenkameradin Jenny.

Dass während der Unterrichtszeit geprobt wird, ist eher die Ausnahme. Seit Februar haben Schüler und Lehrer in ihrer Freizeit geprobt. Wöchentlich drei Proben sind es seit Ende Juni. Der überwiegende Teil der Tänzer ist seit der fünften Klasse dabei. „Wer einmal mitgemacht hat, wird zum Wiederholungstäter“, gesteht Tanja Beck. „Ich war erst als Schülerin dabei, dann als Zuschauerin und jetzt seit fünf Jahren als Organisatorin“, erzählt sie. Am Freitagmorgen schaut sie ihrer Tochter Lara bei den Proben zu, die wie sie früher beim Fest mittanzen wird.

Zu einem Highlight des Rutenfestes wird „Tanzen, Spielen, Musizieren“ auch durch die Ehrungen zwischen den Vorführungen. „Der Oberbürgermeister wird am Rutenmontag die Oberstköniginnen und Oberstfähnriche ehren. Das sind Schüler, die von ihren Schulen ausgewählt wurden, weil sie sich sozial besonders engagieren. Das ist schon was Tolles“, schwärmt Beck.

Drei jüngere Mädchen sind mittlerweile bei den Proben eingetroffen, die noch eine Klassenarbeit geschrieben haben. Weil sie weniger wiegen, sind sie für die Hebefiguren wichtig. „Mädels, Jungs, noch mal auf Anfang! Wir machen noch einmal einen konzentrierten Durchgang!“, ruft Mendler. Diszipliniert und ohne Widerworte folgen die Schüler den Anweisungen. Sie alle sind freiwillig dabei und bei der Sache. Ob sie nervös sind? „Nö“, antwortet eine Schülerin. „Langsam klappt’s“, sagt eine andere. Bei so viel Selbstvertrauen kann der Rutensonntag kommen.