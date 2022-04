Pro Jahr hat Ravensburg drei bis vier Millionen Tagesgäste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tourist Information (TI) Ravensburg hat ihr fünfjähriges Bestehen im Herzen der Altstadt gefeiert. Sie zog nach einjähriger Umbauphase im April 2017 in das Lederhaus am Marienplatz 35 ein. In dem mittelalterlichen Gebäude wird seitdem ein moderner touristischer Gästeservice für die Besucher und Bürger der Stadt geboten.

Katja Böhmer, Leiterin der Tourist Information, erklärt: „Wir bieten Leistungen wie Kartenvorverkauf, Abonnements, Stadtführungen, Souvenirs, Ravensburger Geschenkgutscheine sowie touristische Tipps zu Ravensburg und der Umgebung.“ Der Deutsche Tourismusverband hat die TI im Herbst 2017 als Best Practice Beispiel für eine gelungene Innengestaltung ausgezeichnet. Bei der Gestaltung ist das Kernthema „Turm und Spiel“ in den Fokus gelegt worden. Eine Ecke wurde dem Thema „Stadt der Spiele“ gewidmet. In der zentralen Lage hatte die Tourist Informationen 317000 Besucher bis heute. Pro Jahr kommen drei bis vier Millionen Tagesgäste nach Ravensburg. Diese Zahlen stammen aus einer Studie der Unternehmensberatung dwif vor Corona. Die Besucher der Stadt bedeuten einen zusätzlichen Umsatz für Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungen.