Premiere am Klösterle

Erstmalig beteiligten sich sieben Schülerinnen der Klasse 9a und b der Theresia-Gerhardinger Realschule, Klösterle Mädchenschule, in Ravensburg an der international anerkannten Prüfung zum Erwerb des französischen Sprachdiploms DELF (Diplôme d’études de langue française).

Quelle joie! Alle Teilnehmerinnen legten ihre Prüfung erfolgreich ab. Zusätzlich zum regulären Französischunterricht bereitete Lehrerin Katharina Schlosser die Mädchen während dieses Schuljahres auf das Sprachdiplom vor. Die Zusatzqualifikation erleichtert nicht nur die anstehende Realschulabschlussprüfung im nächsten Jahr, sondern öffnet viele Türen in die internationale Welt. Große Freude herrscht auch bei Rektor Patrick Maier: „Der gekonnte Umgang mit unseren neu bereitgestellten digitalen Medien, ermöglichte den Mädchen eine optimale Examensvorbereitung trotz erschwerter Lernbedingungen in der Pandemiezeit.“ Viele der Zusatzeinheiten wurden via IServ absolviert. Das Sprachzertifikat wird vom französischen Bildungsministerium in Paris ausgestellt.