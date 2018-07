Preisexplosion: Autofahrer erbost über Spritkosten

Der goldene Tipp lautet: Sonntagabend oder Montagmorgen. Das sind die Zeiten, zu denen Sprit traditionell noch halbwegs erschwinglich ist. Wer außerhalb dieser Zeiten zum Zapfhahn greift, zahlt schnell fünf bis sieben Cent mehr.

Benzinpreise um die 1,50 Euro und Dieselpreise bis zu 1,37 Euro lassen zur Zeit die Autofahrer stöhnen. Das schlimme: Es ist keine Besserung in Sicht! „Klar, der Winter und die Heizöl-Nachfrage spielen eine Rolle“, sagt Andreas Hölzel vom ADAC. „Aber auch die weltweit anziehende Konjunktur sorgt für Energiehunger. Das heißt: Der Ölbedarf bleibt wohl groß, auch wenn der Winter vorbei ist. Ich glaube, dass die Preise noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben.“

Die Laune der Autofahrer hat allerdings bald das Ende der Fahnenstange erreicht. „Wir werden zwar nicht beschimpft“, sagt ein Ravensburger Tankstellenpächter, der – „um Gottes Willen“ – nicht seinen Namen in der Zeitung lesen will, „aber die Autofahrer sind preissensibel. Und richtig wütend werden sie, wenn sie auf der Anzeigetafel sehen, dass der Diesel 1,25 Euro kostet, und just in dem Moment, in dem sie tanken, gibt’s eine Preisumstellung, und sie zahlen plötzlich 1,30.“ Da werde es dann kurz mal etwas laut an der Kasse.

Er selbst leidet unter hohen Spritpreisen übrigens genauso wie seine Kunden. „Ich werde nicht am Preis beteiligt, sondern pro verkauftem Liter bezahlt. Das heißt: Wenn Sprit teuer ist, verkaufe ich weniger und verdiene entsprechend weniger.“ Aber er lebe ohnehin nicht vom Spritverkauf, sondern vom Shop. „Wenn einer tankt, dann hoffe ich, dass er noch einen Schokoriegel mitnimmt.“

Und wieso sind sich die unterschiedlichen Tankstellen so einig darin, welche Tage teurer und welche günstiger sind? „Das ist so“, sagt der Pächter, „jeden Tag fahre ich etwa 100 Kilometer, um mit einem Handy alle Spritpreise der umliegenden Tankstellen zu fotografieren und an meine Zentrale weiterzugeben. Die fällt dann auf der Basis dieser Daten die Entscheidung, wieviel ich zu verlangen habe.“

Die Kunden seien, mit Verlaub, „leider etwas dumm“, sagt er weiter. „Da hebt man, überspitzt gesagt, den Spritpreis um zehn Cent. Dann gibt’s zwei Tage Geschrei, und wenn man die Preise dann um drei Cent senkt, sagen alle: ,Ah, wie günstig!‘“ Er verstehe nicht, warum sich die Autofahrer nicht zusammenschließen und mal ordentlich demonstrieren – „so wie in Frankreich“.

Sein persönlicher Tipp zum Spritsparen: „Nie volltanken. Wer seinen Hundert-Liter-Tank ganz auffüllt, fährt unheimlich viel Gewicht spazieren.“ Auch Andreas Hölzel vom ADAC empfiehlt, kein überflüssiges Gewicht im Auto herumzufahren. „Aber in erster Linie kann man durch angepasste Fahrweise Sprit sparen“, sagt Hölzel. Das heißt: Im Verkehr mitfließen, wenig bremsen und Gas geben, früh schalten. Und: „Für Kurzstrecken das Auto stehen lassen. Wer sein Auto, das eigentlich einen Verbrauch von sieben Litern hat, nur für kurze Fahrten mit kaltem Motor benutzt, hat schnell ein 30-Liter-Auto“, sagt Hölzel.

Von Premium-Kraftstoffen wie V-Power oder Ultimate Diesel hält der ADAC-Experte wenig. „Wir empfehlen so etwas nicht“, sagt Hölzel. „Letztendlich muss der Verbraucher selbst schauen, ob der angeblich geringere Verbrauch die sieben, acht Cent, die der Kraftstoff mehr kostet, ausgleicht.“

Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, ist es, sein Auto auf Autogas umrüsten zu lassen, das derzeit nur 75 Cent pro Liter kostet. „Das funktioniert allerdings nur mit Benzinern – und auch nicht mit allen“, sagt Hölzel. Er empfiehlt eine Umrüstung (kostet bis zu 4000 Euro) nur bei Autos mit besonders hohem Verbrauch. Nach durchschnittlich 50 000 gefahrenen Kilometern habe man die Umbaukosten wieder drin. Und auch das Netz der Autogastankstellen sei gewachsen: In ganz Deutschland gibt es über 5000.

Auch Peter Schuhbauer vom Autohaus Schuhbauer ist begeistert vom Autogas. Trotzdem hat er vergangenes Jahr nur zehn umgerüstete Wagen verkauft. „Wir reden mit Engelszungen auf die Leute ein, aber zum Schluss sagen sie meistens: ,Dann kauf‘ ich mir doch lieber einen Diesel.‘“

Und was passiert, wenn der angeblich günstigere Biosprit E10 demnächst auf den Markt kommt? Die Frage dazu lautet: Wird E10 günstiger, weil der Sprit einfach teurer gemacht wird – oder ist der Biosprit wirklich günstiger? Fest steht schon jetzt: E10 hat eine niedrigere Energiedichte, daher steigt in jedem Fall der Verbrauch.

Vielleicht entdecken die Autofahrer ja wirklich bald die Straße für sich – zum Demonstrieren.