Prager Bennewitz Quartett spielt im Ravensburger Konzertsaal

Das tschechische Bennewitz Quartett, benannt nach dem Geiger und Leiter des Prager Konservatoriums Antonin Bennewitz, gastiert am Samstag, 5. November, um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Das kündigt das Kulturamt Ravensburg in einem Schreiben an.

Das Kammermusikensemble widmet sich neben dem klassischen Repertoire mit großer Hingabe der Musik seiner Heimat. Dazu gehören auch die tschechisch-jüdischen Komponisten der Vorkriegszeit wie Pavel Haas, Hans Krása oder Erwin Schulhoff, deren Werke heute durch Musiker wie sie in Erinnerung gerufen werden. Auf dem Programm stehen Streichquartette von Erwin Schulhoff, Wolfgang A. Mozart und Antonín Dvorák.