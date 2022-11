Präsident Thomas Dörr verlässt das Landgericht Ravensburg

Nach über 13 Jahren an der Spitze des Ravensburger Landgerichts verlässt Präsident Thomas Dörr die Stadt. Er wechselt zum 21. November an das Landgericht Ulm, wo er ebenfalls als Präsident tätig sein wird, wie der Pressesprecher des Ravensburger Gerichts mitteilt. Dörr stamme aus Ulm und sei 65 Jahre alt. Er studierte laut Mitteilung Jura in Tübingen und absolvierte seinen juristischen Vorbereitungsdienst beim Landgericht Ulm.

Im August 1985 trat er in die Justiz des Landes Baden-Württemberg ein. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem als Vizepräsident des Landgerichts Ulm – war Thomas Dörr ab dem 2. November 2009 als Präsident des Landgerichts Ravensburg tätig. Im richterlichen Geschäft bearbeitet er als Vorsitzender der 1. Zivilkammer insbesondere Berufungen gegen Urteile der Amtsgerichte. Außerdem leitete er das Landgericht und war Dienstvorgesetzter der Richterinnen und Richter der Amtsgerichte des Bezirks – dazu zählen die Amtsgerichte Ravensburg, Biberach, Tettnang, Wangen, Bad Saulgau, Leutkirch, Riedlingen und Bad Waldsee. Beim Landgericht Ravensburg sind derzeit 36 Richterinnen und Richter tätig, in den Amtsgerichten 47 Richterinnen und Richter. Wer Thomas Dörr nachfolgen und die Geschicke des Landgerichts Ravensburg in Zukunft lenken wird, ist derzeit noch offen, wie es in der Pressemitteilung heißt.