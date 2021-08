„Powerbotschafter“ führen Jugendliche im Humpis-Museum

Das Museum im Humpis-Quartier in Ravensburg bietet am Donnerstag, 26. August, um 15 Uhr eine Peer-to-Peer-Führung durch die Ausstellung „Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus“ an.

Die Führungen sind Teil des Projekts „Sinti Power – Ummenwinkel, vom Stadtteil zum Teil der Stadt“, informiert das Museum. Jugendliche „Powerbotschafter“ des Vereins Sinti Powerclub e.V. begleiten dabei andere Jugendliche durch die Sonderausstellung.

Seit wann leben Sinti in Deutschland und Ravensburg? Wie wurden sie während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt? Und welche Diskriminierungserfahrungen machen viele Sinti noch heute? Diese Fragen werden aufgegriffen.

Aufgrund der Abstandsregelungen können aktuell maximal vier bis fünf Personen teilnehmen. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro für U18-Jährige, Erwachsene zahlen 11 Euro. Anmeldung unter mhq@ravensburg.de oder Telefon 0751 / 82 820.