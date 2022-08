Post fängt Paket mit Drogen ab – Das soll ein Ravensburger erwartet haben

In der Wohnung eines Ravensburgers haben Polizeibeamten am Freitag eine größere Menge Amphetamin gefunden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, nachdem dieser vor einiger Zeit per Post ein Paket mit Amphetamin erhalten sollte. Doch das Paket wurde von der Post abgefangen.

Rund 50 Gramm Amphetamin soll in dem Paket enthalten gewesen sein. Dieses ist laut Polizei in einem Postverteilungszentrum aufgefallen und wurde von der Polizei sichergestellt.

Weitere Drogen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Die Rauschgiftermittlungsgruppe beim Polizeirevier Ravensburg übernahm den Fall, als feststand, dass der Empfänger des Paketes in Ravensburg wohnhaft ist. Am Freitag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht.

Dort konnten die Polizisten in verschiedenen Zimmern seiner Wohnung – teils versteckt – insgesamt 180 Gramm Amphetamin sowie eine Kleinmenge Marihuana auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen gegen den 45-Jährige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern noch an.

Das ist ein weiterer Fund von Amphetamin in kurzer Zeit. Anfang August wurde in Bad Waldsee ein unterirdisches Drogenversteck entdeckt. Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten dort rund elf Kilogramm des Arzneistoffes.

Dabei handelt es sich um ein Medikament mit aufweckender Wirkung. Der Arzneistoff wird beispielsweise zur Behandlung von ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) verwendet.