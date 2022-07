Posaunenquartett und Turmbläser spielen auf der Veitsburg

Von Romantik über Filmmusik bis hin zu Jazz: Wenn die Blechbläser des Stadtorchesters Ravensburg am Mittwoch, 6. Juli, 20 Uhr, im Innenhof der Veitsburg den Ton angeben, ist für jeden Konzertbesucher etwas Passendes dabei, verspricht das Stadtorchester Ravensburg in einer Pressemitteilung. Mit Stücken von Antonín Dvořák, David Brubeck, Michael Jackson und Lionel Richie gestalten das Posaunenquartett und die Turmbläser die Serenade zum Sonnenuntergang. Der Eintritt zum Konzert ist frei (Kollekte). Bei unsicherer Wetterlage oder Regen fällt das Konzert aus. Das Stadtorchester gibt eine eventuelle Absage am Veranstaltungstag bis 13 Uhr auf der Homepage des Orchesters (www.stadtorchester-ravensburg.de) bekannt. Die Veitsburgserenade findet im Rahmen der „SommerMusik 2022“ des Stadtorchesters statt. Bei der Open-Air-Konzertreihe präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker in vielen unterschiedlichen Ensembles. Der Terminplan ist auf der Homepage des Stadtorchesters veröffentlicht.