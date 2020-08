Portemonnaie und Mobiltelefon im Krankenhaus gestohlen

Ingeborg Gruber ist Anfang März schwer erkrankt. Dass sich die Riedlingerin mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, wollte ihr niemand so recht glauben. Erst ein Antikörpertest zwei Monate später brachte Gewissheit: Die 77-Jährige war an Covid-19 erkrankt. Heute hat sie die Krankheit einigermaßen gut überstanden, aber an die Zeit der Ungewissheit und Angst erinnert sie sich noch sehr gut.

Als Ingeborg Gruber an einem Sonntag, Anfang März, aufwachte, hatte sie ein komisches Gefühl.