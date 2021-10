Porschefahrer verliert die Kontrolle

Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro hat ein 21-jähriger Porsche-Fahrer am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Meersburger Straße verursacht.

Der junge Mann erschrak eigenen Angaben zufolge am Fahrverhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers und lenkte nach rechts, teilt die Polizei mit. Dadurch brach offensichtlich das Heck des Wagens aus und der 21-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er mit dem Porsche nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand.