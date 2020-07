Porschefahrer ohne Führerschein verursacht Unfall mit zwei Verletzten und 50.000 Euro Schaden

Auf der B 32 ist am Donnerstagabend ein Porsche Cayenne in einer Kurve kurz vor dem Knollengraben ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammengestoßen. Folgen waren zwei Verletzte und erheblich demolierte Autos.

Porsche gehörte dem Fahrer gar nicht

Gegen 18.15 Uhr fuhr der 35-Jährige laut Polizei in dem PS-starken SUV auf der B 32 in Richtung Ravensburg. In der Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Porsche, geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito, in dem zwei Personen saßen. Der Unfallverursacher und die 46-jährige Kleinbusfahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Am Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Den Schaden am Mercedes-Bus schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der Porschefahrer gar keinen Führerschein hat. Deswegen hatte er die Polizisten zuvor bei der Angabe seiner Personalien angelogen, was ihm aber nichts nützte. Denn die Gesetzeshüter forschten nach und fanden heraus, wer er wirklich ist. Da ihm der Porsche nicht gehört, wird jetzt auch gegen dessen Besitzer wegen des Verdachts ermittelt, die verkehrswidrige Fahrt erlaubt zu haben.