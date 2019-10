Porsche Panamera lateral beschädigt.

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitagabend im Zeitraum von 17.30 bis 20.30 Uhr am Gespinstmarkt in der Ravensburger Altstadt ereignete. Der unbekannte Lenker eines Kraftfahrzeugs stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite eines Porsche Panamera mit Ravensburger Kennzeichen. Der Porsche wurde auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern.