Auf einem Firmenparkplatz in der Bleichenstraße in Ravensburg ist am Sonntag zwischen 8 und 16.30 Uhr ein dort abgestellter Porsche Panamera beschädigt worden.

Laut Polizei hat ein Unbekannter das Fahrzeug zerkratzt und einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu wenden.