„Popp de Luxe“ in der Zehntscheuer

Die Band „Popp de Luxe“ kommt am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr im Rahmen des „Scheuer-Sommers“ in die Zehntscheuer nach Ravensburg.

Die Musiker um Sängerin Michi Popp spielen laut Veranstaltungsankündigung Soul, Pop, Funk, Disco und Latin. Dabei würden Peter Zoufal an der Gitarre, Rolf Richie Golz an Piano und Keyboard, Stephan Hug am Bass sowie Tom Wegener am Schlagzeug keine musikalischen TAbus kenn und sich quer durch die Popgeschichte spielen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Hutsammlung zugunsten der Musiker wird durchgeführt. Da die Sitzplatzanzahl begrenzt ist, empfiehlt die Zehntscheuer dem Publikum frühzeitiges Kommen.