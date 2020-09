Pop-Up-Wochenende eröffnet neue Ausstellung in der Galerie 21.06

Die Galerie 21.06 in der Ravensburger Marktstraße eröffnet die kommende Ausstellung „If then Exit“ der Objekt- und Konzeptkünstlerin Barbara Reck-Irmler mit einem „soft opening“ am Freitag, 25. September, von 19 bis 22 Uhr und einem Pop-up-Wochenende mit dem „waerable art“-Label „Sobo“.

Die Ausstellung der laut Pressemitteilung „bekennenden Oberschwäbin“ Reck-Irmle, die mit einer großen Liebe zu Textilien geboren worden sei, ist dann von Samstag, 26. September, bis Samstag, 7. November, zu sehen. Die ehemalige Werbetexterin arbeite erst seit 2014 als freie Künstlerin. Jedes Kunstwerk beginne mit einer Wort-Bild-Idee als Konzept, das dann in typographische Setzung am Computer gewandelt wird. Erst wenn Idee und Konzept stehen, beginnt der manuelle Teil. So häkelt die Künstlerin im Anschluss von Hand ihre Wortbilder oder wickelt recyceltes Stoffgarn auf Holztafeln zu Wandobjekten.

Hinter dem Label „Sobo“ wiederum verbirgt sich die aus Weingarten stammende Kunststudentin Sophie Bohmeier (Foto). Sie wechselte vom Kunstprofil des Ravensburger Welfen-Gymnasiums nach Kanada, machte ihren Schulabschluss 2017 an der Langley Fine Arts School in Vancouver und studiert jetzt an der Universität der Künste in Berlin. 2018 verbrachte sie ein Semester am Pratt Institute in Brooklyn, New York. Zurück in Deutschland entwickelte sie ihr Label “Sobo – wearable art“. Bohmeier entwirft eigene graphische Icons, druckt oder appliziert diese auf Kleidungsstücke.