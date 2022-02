Pop-Songs von Indoor Picnic in der Zehntscheuer

Die Band Indoor Picnic spielt am Freitag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Laut Pressemitteilung besteht die Band aus fünf erfahrenen Musikern der regionalen Szene, die eingängige Pop-Songs mit Soul-, Funk- und Rock-Einflüssen spielen. Tickets kosten im Vorverkauf udn an der Abendkasse 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Vereinsmitglieder bezahlen zwölf Euro. Vorverkaufskarten gibt es in der Ravensburger Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. Die Band interpretiert gerne anspruchsvolle Songs, die aber trotzdem leichtfüßig daher kommen. Die soulig-warme Stimme von Sänger Gabor Racsmany wird getragen durch swingende Keyboardsounds von Jörg Maurer sowie die treibende Gitarre von Volker Fischer. Michael Wagner am Bass und Matthias Wagner am Schlagzeug halten die fröhliche Band bestens zusammen. Weitere Infos unter www.indoor-picnic.eu.