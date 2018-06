Die Korrektur der Polizeireform in Baden-Württemberg kostet voraussichtlich rund 50 Millionen Euro mehr als noch 2017 veranschlagt. Das geht aus der Kabinettsvorlage zum Thema hervor, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Ab 2020 soll es im Land 13 statt wie bisher regionale zwölf Polizeipräsidien geben, eines davon in Ravensburg.

Lange Wartezeiten bei Unfällen

Außerdem darf künftig wieder jedes Polizeirevier schwere Verkehrsunfälle aufnehmen. Seit der Polizeireform des damaligen Innenminister Reinhold Gall (SPD) im Jahr 2014 war dies anders: Bei einem Unfall mit Schwerverletzten mussten Spezialisten der Polizei ausrücken. Das führte immer wieder zu langen Wartezeiten, weil diese Beamten nicht in jedem Revier stationiert sind. Das soll ab 2020 wieder anders werden.

Grüne und CDU hatten sich bei Amtsantritt 2016 darauf geeinigt, die umstritten Polizeireform noch einmal zu prüfen. Eine Gruppe von Experten übernahm dies. Sie empfahlen, 14 Präsidien zu schaffen und die regionalen Zuständigkeiten zum Teil neu zu ordnen. Die Regierungsparteien einigten sich schließlich auf das 13er-Modell. Als Konsequenz verliert Tuttlingen sein Präsidium, Ravensburg und Pforzheim bekommen je ein neues.

So könnten die neuen Zuschnitte der Polizeipräsidien aussehen

Projekt kostet 120 Millionen

Nach Berechnungen von Innen- und Finanzministerium wird das Projekt jedoch deutlich teurer als noch 2017 vorhergesagt. Damals war von rund 72 Millionen Euro einmaligen Kosten die Rede. In der aktuellen Kabinettsvorlage schätzen die Beamten die Summe jedoch auf knapp 120 Millionen Euro. Allerdings fallen darunter mehrere Posten, die auch ohne die erneuten Korrekturen bei der Polizei angefallen wären – etwa modernere technische Ausstattung für alle Führungs- und Lagezentren.

Ein weiterer Kostentreiber: das Bauen wird immer teurer. Deswegen haben die Finanzexperten 30 Prozent Risikozuschlag aufgeschlagen. Denn Baukosten werden anhand heute geltender Preise berechnet – die können aber bei Baubeginn längst höher liegen.

Mehr Polizisten

Außerdem soll die Polizei mehr Personal einstellen. Laut der Kabinettsvorlage sind das mehr als 200 Vollzugsbeamte – also Polizisten, die zum Beispiel Streife fahren, in den Sondereinsatzkommandos oder bei der Kripo arbeiten. Hinzu kommen weitere etwa 460 Stellen in Verwaltung und Technik. Die zusätzlichen Personalkosten werden auf jährlich bis zu 30 Millionen Euro beziffert.