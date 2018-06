Polizeireform: In Ravensburg bleiben 170 Polizisten

Wegen der Polizeireform müssen aus dem Kreis Ravensburg wahrscheinlich nicht so viele Beamte versetzt werden, wie bislang befürchtet. „Nach vorsichtiger Schätzung rechnen wir derzeit mit einer Zahl zu versetzender Kolleginnen und Kollegen im niedrigen zweistelligen Bereich“, äußerte sich der Projektverantwortliche für die Umsetzung der Reform in Oberschwaben, Ekkehard Falk, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. In Ravensburg sollen nach der Reform noch mindestens 160 bis 170 Mitarbeiter bleiben, derzeit sind es rund 270. Die SZ fasst den aktuellen Stand der Reform zusammen:

Wie ist die Polizei in der Region künftig organisiert?

Sitz des neuen Polizeipräsidiums für die Kreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodensee und Konstanz wird Konstanz. Die Kriminalpolizeidirektion kommt nach Friedrichshafen, allerdings wird es in den größeren Städten weiterhin auch Kripobeamte vor Ort geben. Sitz der Verkehrspolizeidirektion wird Sigmaringen, die Autobahnpolizei Kißlegg (an der A96 gelegen) wird eines von 14 Verkehrskommissariaten im Land.

Wie sieht der Zeitplan aus?

In Konstanz sind keine großen Umbauten nötig. Frühestens ab Februar werden Versetzungsgespräche mit den Beamten geführt, dabei soll auch auf die Wünsche der Betroffenen eingegangen werden. Ab Anfang 2014 wird die Polizei in den neuen Organisationsformen arbeiten, die Planungen liegen laut Ekkehard Falk voll im Zeitplan. Die Versetzungen würden vermutlich in den ersten zwei Januarwochen 2014 stattfinden.

Wie viele Versetzungen sind nötig?

Die Polizeidirektion Ravensburg hat bislang etwas weniger als 450 Beamte (für den ganzen Kreis Ravensburg), davon in Ravensburg 270 (inklusive Kripo und Führungsebene), knapp 60 in Weingarten. Das Revier Weingarten profitiert insofern von der Reform, dass eine Fusion mit Ravensburg nicht mehr angestrebt wird. In Ravensburg werden künftig noch 160 bis 170 Mitarbeiter in verschiedenen Organisationseinheiten arbeiten. 25 bis 30 davon sind Kripo-Mitarbeiter, weitere 20 gehören dem Kriminaldauerdienst an. Die Ansiedlung weiterer Kripobeamter, etwa im Bereich der Kriminaltechnik, wird derzeit laut Ekkehard Falk noch geprüft.

Was passiert mit den Immobilien in Ravensburg?

Das Dienstgebäude in der Ravensburger Gartenstraße wird umgebaut, dafür hat das Land im Doppelhaushalt 2013/14 bereits 1,25 Millionen Euro eingeplant. Das „marodeste Polizeirevier Deutschlands“ in der Ravensburger Seestraße, wo jetzt die Kripo stationiert ist, wird aufgegeben, für das Gelände interessiert sich die Stadt.

Wer leitet in Zukunft was?

Angeblich noch alles offen. „Mit der Bestellung zum Projekt- beziehungsweise Teilprojektverantwortlichen sind keine endgültigen Stellenbesetzungen verbunden“, so Falk, der selbst als Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz gehandelt wird. Verantwortlicher für das Teilprojekt „Kriminalitätsbekämpfung“ ist der bisherige Leiter der Polizeidirektion Ravensburg, Uwe Stürmer, der mutmaßlich nach Friedrichshafen wechseln wird. Leiter des Polizeireviers Ravensburg ist Stefan Besenfelder. Er kam im vergangenen Jahr für Michael Schrimpf, der zum Jahreswechsel kommissarischer Leiter der Kripo Konstanz wurde. (sz)