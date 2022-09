Polizeipräsident verabschiedet Chefsekretärin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 29 Jahren im Vorzimmer bei mehreren Polizeichefs wurde Elisabeth Saiger-Kessler von Polizeipräsident Uwe Stürmer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die 64-Jährige war über fast drei Jahrzehnte die rechte Hand von insgesamt vier Leitern in der obersten Führungsebene der Polizei. Frau Saiger-Kessler begleitete dabei viele Jahre den jetzigen Polizeipräsidenten Uwe Stürmer. Auch als Stürmer beim Polizeipräsidium Konstanz die Kriminalpolizei leitete, war Saiger-Kessler an seiner Seite.

„Unser Stockwerk wird ärmer“, so Stürmer bei der Verabschiedung, bei der etliche Kollegen und Weggefährten der Chefsekretärin, unter anderem auch der ehemalige Leiter der Polizeidirektion Ravensburg Roland Koch, anwesend waren. Der Polizeichef dankte ihr für ihre exzellente Arbeit im Vorzimmer und wünschte ihr alles erdenklich Gute. Für entspannte Stunden im Garten bekam Frau Saiger-Kessler von der Belegschaft ein „Ruhestandsbänkle“ – stilvoll verziert mit einem Messingschild und Kissen aus Polizeihemden.

Zudem überreichte Stürmer ihr ein Fotobuch, in dem sich viele Weggefährten verewigt haben. Die junge Ruheständlerin bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die wunderbare Zusammenarbeit, die ihr trotz der vielen Arbeit immer Spaß gemacht hat. „Zum Probesitzen auf dem Bänkle seid Ihr bei mir jederzeit herzlich eingeladen“, so Saiger-Kessler in ihrer Abschlussrede.