Polizeikontrolle am Ravensburger Busbahnhof führt zu Anzeigen

Mehrere Anzeigen sind das Resultat eines Polizeieinsatzes am Dienstag gegen 10.30 Uhr am Busbahnhof in Ravensburg gewesen. Der Polizei war eine laut herumschreiende Personengruppe gemeldet worden, wie sie berichtet.

Eine Überprüfung durch mehrere Polizisten ergab, dass sich insgesamt sieben Personen dort ohne triftigen Grund aufhielten und teilweise Alkohol tranken. Bei der Kontrolle der Personen gab ein 47-Jähriger gegenüber den eingesetzten Beamten zunächst falsche Daten an und beleidigte dann einen Polizisten durch Zeigen des Mittelfingers. Des Weiteren fiel er durch unangebrachte Äußerungen und uneinsichtiges Verhalten auf. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die übrigen Personen werden wegen Verstößen gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung angezeigt und erhielten einen Platzverweis.