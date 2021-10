Polizeihubschrauber sucht vermisste Person

Ein Pflegeheim hat laut Polizeibericht am Freitag gegen 16:25 Uhr einen 83-jährigen Bewohner als vermisst gemeldet. Der Mann habe das Heim am Nachmittag unbemerkt verlassen. Aufgrund seines Zustandes habe die Gefahr gestanden, dass der Mann orientierungslos umherirre, nicht mehr zurückfindet oder in eine hilflose Lage gerate, schreibt die Polizei. Da die ersten Suchmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen ohne Erfolg blieben, wurde zur Unterstützung ein Polizeihubschrauber angefordert, der die nähere Umgebung aus der Luft absuchte. Letztlich sei es einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass der Mann wohlbehalten ins Heim zurückkehren konnte. Gegen 20:30 Uhr fiel dem Verkehrsteilnehmer der Vermisste auf der Straße von Amtzell Richtung Hannober auf, da der ältere Mann offenbar geschwächt und nur mit Hausschlappen im Dunkeln an der Straße lief. Die verständigte Streife brachte den vermissten Mann schließlich in sein Pflegeheim zurück.