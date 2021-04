Ravensburg - (sz) - Elektronikartikel im Wert von mehr als 100 Euro hat ein 26-jähriger Mann am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Weißenauer Straße entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen, stellte ihn und rief die Polizei.

Der 26-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Unfall nach Fahrspurwechsel

Ravensburg (sz) - Rund 3000 Euro Sachschaden ist am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zwergerstraße entstanden. Eine 28-jährige Fiat-Fahrerin hatte laut Polizeibericht beim Wechsel der Fahrspur den VW Amarok eines 56-Jährigen übersehen. Beim seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Waffe auf Balkon abgefeuert

Grünkraut (sz) - Mit einem Bußgeld rechnen muss ein 26-Jähriger, nachdem er am Mittwoch gegen 17 Uhr mehrmals mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon seiner Wohnung geschossen hat. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die Waffe bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des Mannes und stellten sie sowie die zugehörige Munition sicher, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.