Polizei will für Einbruchschutz werben

Mit der Zeitumstellung wird unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ seit 2012 in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Polizei, Versicherungswirtschaft, Industrieverbänden und Errichterfirmen eine bundesweite Öffentlichkeitskampagne gestartet. Ziel sei es, für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, um damit einen weiteren Rückgang der Einbruchskriminalität zu bewirken, so eine Pressemitteilung der Polizei.

Zu Beginn der sogenannten dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen erfahrungsgemäß wieder an, weil die Einbrecher einem geringeren Entdeckungsrisiko ausgesetzt sind. Obwohl Wohnungseinbrüche in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zurückgegangen sind, bedeuten diese Straftaten, bei denen die intimste Privatsphäre beeinträchtigt wird, zunächst einmal einen Schock für die Betroffenen. Neben dem materiellen Schaden müssen sich diese deshalb sehr oft auch mit schwerwiegenden psychischen Folgen auseinandersetzen. Das verloren gegangene Sicherheitsgefühl ist nach einem erfolgten Einbruch erheblich.

Dabei können richtiges Verhalten, mechanische Sicherungstechnik und eventuell ergänzende Alarmanlagen sowie aufmerksame Nachbarn wesentlich dazu beitragen, Einbrüche zu verhindern. Das Polizeipräsidium Ravensburg nimmt den Tag des Einbruchschutzes zum Anlass, mit verschiedenen Aktionen die Bevölkerung über entsprechende Schutzmaßnahmen zu informieren.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen bieten in Kooperation mit den Baumärkten in den drei Landkreisen interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich am polizeilichen Informationsstand von erfahrenen Beamten ausführlich über Einbruchschutz zu informieren.

Diese Aktionen finden unter anderem an folgenden Tagen, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr, unter Einhaltung der Corona-Verordnung statt: Donnerstag, 26. November: Tettnang, Layer; Dienstag, 1. Dezember: Wangen, Toom. Darüber hinaus wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auf der Messe „Hausplus 2021“ vom 29. Januar bis 31. Januar 2021 in der Oberschwabenhalle Ravensburg vertreten sein.