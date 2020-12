Polizei wartet vor Container auf Einbrecher

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in einen Container eines Autohandels in der Ravensburger Kuppelnaustraße eingebrochen. Laut Polizeibericht warf er gegen 19.50 Uhr mit einem Stein ein Fenster ein. Der Mann öffnete das Fenster und stieg in den Container ein.

Das wurde allerdings von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Beim Verlassen des Containers wurde er von der Polizei bereits erwartet. Mitgenommen hat er laut Polizeibericht nichts. Die Ermittlungen dauern an.