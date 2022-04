Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

In jüngster Zeit sind beim Polizeipräsidium Ravensburg vermehrt Anzeigen zu einer neuen Betrugsmasche eingegangen. Diesmal versuchen angebliche Mitarbeiter der Polizeibehörden Bundeskriminalamt, Europol und Interpol, an das Ersparte der Opfer zu gelangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel der Anrufer seien oft ältere Menschen.

Am Telefon behaupten die Täter fälschlicherweise, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen wurden und Kriminelle nun angeblich mit diesen Daten Straftaten begehen. Neben dem Versuch, ihre Opfer durch diese Täuschung zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen, versuchen die Täter auch an Informationen über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu gelangen, um weitere Straftaten vorzubereiten. Bei ihren Anrufen nutzen die Täter ein spezielles technisches Verfahren, weshalb ihre Opfer eine tatsächlich zu Europol/Interpol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen.

Die Ermittler des Polizeipräsidiums Ravensburg warnen: Die Polizei würde niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Das gelte auch für das Bundeskriminalamt sowie Europol und Interpol. Am Telefon sollten keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Den Aufforderungen der Anrufer dürfe nicht Folge geleistet werden. Man sollte einfach direkt auflegen und sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte Strafanzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstatten. Und zudem eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle recherchieren, die Nummer selbst wählen und auf keinen Fall die Rückruftaste nutzen.