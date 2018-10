Polizei verhaftet mutmaßlichen Tankstellenräuber

Wegen schweren Raubes muss sich ein 44-Jähriger verantworten, der am Sonntag gegen 20 Uhr Bargeld aus einer Tankstelle in Ravensburg raubte. Der dringend Tatverdächtige bedrohte laut Polizei den anwesenden Kassierer mit einem Messer, griff in die Kasse und gelangte so an das Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Dabei wurde er von dem Kassierer verfolgt, der noch beobachten konnte, wie der Unbekannte in ein Auto stieg und flüchtete.

Durch sofortige Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der örtlichen Polizeireviere sowie des Kriminaldauerdienstes konnte zwar das Fluchtfahrzeug, nicht aber der dringend Tatverdächtige festgestellt werden. Erst durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Ravensburg gelang es, den 44-Jährigen am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr vorläufig festzunehmen. Auf staatsanwaltschaftlichen Antrag wurde der mutmaßliche Täter dem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er von den Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.