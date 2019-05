Nachdem eine 32-jährige Pkw-Lenkerin am späten Abend des 1. Mai bei einer polizeilichen Alkoholkontrolle in der Meersburger Straße mehrfach den angebotenen Alkoholtest bewusst falsch ausgeführt hat, brachten die Beamten die alkoholisierte Autofahrerin laut Polizeibericht zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Die Polizisten stellten ferner den Führerschein sicher und nahmen die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung.