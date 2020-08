Polizei und Zeuge verfolgen Dieb

Am Ende einer Verfolgungsfahrt, an der Polizei und ein radfahrender Zeuge beteiligt waren, haben die Beamten einen gesuchten Fahrraddieb in einem Haus in der Untere Breite in Ravensburg gestellt. Laut Pressebericht durchsuchte die Polizei das Gebäude vom Keller bis unter das Dach, wo der 31-Jährige gefunden und festgenommen werden konnte. Er hatte eine Einkaufstasche dabei, in der sich ein Paar Damenschuhe befand, die er zuvor in einem Schuhgeschäft geklaut hatte.