Polizei und Rettungsdienst helfen beim Löschen

In der Ravensburger Südstadt haben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagabend um 20.15 Uhr eine Hecke löschen müssen. Es könnte sein, dass der Brand von Jugendlichen gelegt worden ist, heißt es dazu im Polizeibericht von Sonntag. Offenbar meldeten mehrere Anrufer den Brand der Thuja-Hecke in der Bismarckstraße. Den Polizeibeamten vor Ort sei es zusammen mit dem Rettungsdienst gelungen, mit Feuerlöschern ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 22 Wehrleuten vor Ort war, konnte die circa 20 Meter lange Hecke vollständig gelöscht werden, so die Polizei. Zwei Bewohner des Hauses hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen vor Ort gaben der Polizei an, dass sie drei dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von circa 14 bis 15 Jahren gesehen haben, die von der Hecke weggerannt waren. Sie könnten laut Polizei für den Brand verantwortlich sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0751/803-3333 beim Polizeirevier in Ravensburg zu melden.