Polizei und Caritas informieren über Suchtprävention

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg führte in Kooperation mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben in der Mensa des Spohngymnasiums eine Elterninformationsveranstaltung zum Thema Sucht- und Drogenprävention durch. Auf Einladung der Schule informierten Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke und Suchtberater Christian Sauter aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln über die Problemfelder im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Suchtmitteln und Drogen.

Sauter berichtete von seiner Arbeit mit betroffenen Jugendlichen und zeigte auf, mit welchen Drogenarten diese aktuell konfrontiert sind und welche Krankheiten ein Missbrauch hervorrufen kann. Blenke erläuterte die rechtliche Seite, zeigte daraus folgende mögliche Konsequenzen auf, beispielsweise beim Führerscheinerwerb, und beschrieb die Gefahren beim Konsum von Suchtmitteln.

Eine angeregte Fragerunde im Anschluss an die Vorträge zeigte das große Interesse der Elternschaft an dem Thema und rundete diese Informationsveranstaltung ab, die für alle Eltern der Klassenstufe 8 angeboten wurde. Hierbei kam zum Ausdruck, dass insbesondere die Darstellung des Problemfelds aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln im Rahmen dieser Kooperation die Eindrücklichkeit des Themas noch verstärkte. Das Spohngymnasium, die Caritas Bodensee-Oberschwaben und das Polizeipräsidium Ravensburg führten mit diesem Vortrag eine bereits langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit bei Präventionsthemen fort.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg bietet interessierten Schulen diesen sowie weitere Vorträge zu diversen Themenbereichen der Kriminal- und der Verkehrsunfallprävention kostenfrei an. Informationen und Terminabsprachen können per E-Mail an ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter Telefon 0751/8031042 erfragt werden.