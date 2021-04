Polizei überprüft Hochzeitsfeier

Zu einer christlichen Hochzeit mit 80 Gästen ist die Polizei am Samstagnachmittag in die Ravensburger Weststadt gerufen worden. In der Kirche legten die Verantwortlichen ein Hygienekonzept vor, zu dem auch die Auflistung aller Teilnehmer der Eheschließung gehörte. Nach aktueller Verordnungslage zum Infektionsschutzgesetz seien Eheschließungen grundsätzlich möglich, teilt die Polizei weiter mit. Inwieweit Auflagen eventuell nicht eingehalten wurden, soll noch geklärt werden. Stehtische im Freien mussten die Eheleute auf jeden Fall wieder abbauen lassen, da diese zum Verweilen einluden. Im Beisein der Polizei löste sich die Veranstaltung auf.