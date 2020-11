Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht in Ravensburg

Die Polizei Ravensburg sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstag zwischen 13.10 und 13.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schubertstraße in Ravensburg ereignet hat.

Laut Polizeibericht hat der bisher unbekannte Fahrer mit seinem vermutlich weißen Fahrzeug einen Ford Focus an der hinteren rechten Türe touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 entgegen.