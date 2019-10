Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Eine Unfallflucht vermeldet die Polizei in Ravensburg, die unter Telefon 0751 / 8033333 um Zeugenhinweise bittet.

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Freitag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz Scheffelplatz in Ravensburg mit einem dort geparkten, blau lackierten Ford Fiesta mit Ravensburger Kennzeichen zusammen. Der Ford Fiesta wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt, die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.