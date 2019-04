Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Die Polizei sucht zu einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Karlstraße / Charlottenstraße ereignet hat, noch Zeugen. Eine 56-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Karlstraße in Richtung Ulmer Straße, ein 53-Jähriger mit einem Sattelzug die Charlottenstraße in Richtung Karlstraße. An der Kreuzung bog der Sattelzug laut Polizeimeldung links in Richtung Ulmer Straße ab, die Nissan-Fahrerin fuhr geradeaus in Richtung Ulmer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Zur Klärung des Hergangs bittet die Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 um Hinweise.