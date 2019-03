Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Hochbergstraße/Höhengang ereignet hat. Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr laut Polizeibericht die Straße „Höhengang“ und kündigte per Handzeichen an, links in die Hochbergstraße abbiegen zu wollen. Ein von links kommender Motorradfahrer sowie ein dahinter befindlicher Autofahrer missachteten die Vorfahrt der 77-Jährigen, sodass diese nach links auswich, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei fuhr sie gegen einen Bordstein, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer wie auch der Autofahrer fuhren die Hochbergstraße weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Der Motorradfahrer soll dunkle Kleidung getragen haben, das Auto soll grau oder schwarz gewesen sein, mit Ravensburger Kennzeichen. Personen, die Hinweise zu den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu wenden.