Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger ist am Samstag mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab er an, kurz vor Mitternacht an der Ecke Marienplatz/Rosenstraße in Ravensburg von mehreren Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.