Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in Höhe des Gebäudes Zogenfeldstraße 19 begangen hat. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte der Unbekannte an einem dort abgestellten Auto die Beifahrertür und richtete einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.