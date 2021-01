Polizei sucht Zeugen zu Brand.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Kleinbrand an den Containern in der Flurstraße nahe der B 33 am Samstag zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht in Bavendorf.

Ein Bündel Kleidung war laut Polizeibericht in Brand gesetzt und kurz darauf mutmaßlich von einem zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer gelöscht worden. Personen, die Hinweise zum Brandausbruch geben können, und insbesondere der genannte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.