Polizei sucht Zeugen von Überfall auf Seniorin

achdem bereits am Donnerstag auf dem Radweg zwischen Oberzell und Weißenau eine 79-Jährige überfallen wurde (wir berichteten), hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Der Täter, der die Frau rücklings angegriffen und ihr Rad samt Einkäufen gestohlen hat, fuhr offensichtlich mit dem auffällig weißen Zweirad mit roten Satteltaschen bis nach Weißenau, wo er das Rad in einem Gebüsch entsorgte. Das Gebüsch befindet sich auf Höhe des Bahnhofes Weißenau, weshalb die Polizei nun fragt: Wer hat in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr auf dem Radweg auf Höhe des Bahnhofes Personen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/ 803 33 33 erbeten.