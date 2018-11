Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nicht einig sind sich die Beteiligten eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr im Kreuzungsbereich Ulmer Straße/Gartenstraße in Ravensburg zugetragen hat. Laut Polizei fuhr eine Hyundai-Fahrerin, aus Richtung Ulmer Straße kommend auf der rechten der zwei Linksabbiegespuren und kollidierte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit dem Fahrer eines aus der Gartenstraße kommenden Fiat. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von 6500 Euro an beiden Fahrzeugen. Die beteiligten Autofahrer gaben nach dem Unfall jeweils an, die Kreuzung bei grüner, beziehungsweise gelber Ampel passiert zu haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Insassen eines neben dem Hyundai fahrenden, unbekannten Autos, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.