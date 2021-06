Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Ravensburg

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Ravensburger Eisenbahnstraße ereignet hat, sucht die Polizei und bittet hierzu um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 803-3333. Ein Autofahrer touchierte einen am Straßenrand geparkten Audi A 6, sodass an diesem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Möglicherweise streifte ein weißer VW-Bus mit roten Streifen und Aufdrucken, der in der Zeit hinter dem Audi abgestellt war, diesen beim Ausparken.